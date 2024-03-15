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Циганков прибуде в розташування збірної України

Сьогодні 21:25 295 0
Циганков прибуде в розташування збірної України
#Жирона, #збірна Украни, #Віктор Циганков

Вінгер Жирони Віктор Циганков у суботу, 16 лютого, має приєднатися до табору збірної України в іспанській Марбельї.

Про це в прямому етері на ютуб-каналу Української асоціації футболу розповіла Влада Зінченко. 

"Хотіла б поговорити про новину, яка сьогодні сколихнула більшість з вас. Сьогодні офіційний сайт Жирони дав наступну інформацію: "Жирона діагностувала у Віктора Циганкова розтягнення колатеральної зв’язки коліна першого ступеню та не повідомила про строки його відновлення". 

Тут одразу "калма", як говорять в Іспанії, я вас заспокою. Я розмовляла з тренерським штабом - завтра всі очікують на Віктора Циганкова. По обіду він має прибути і доєднатись до команди. Вже безпосередньо тут, на місці, тренерський штаб разом з лікарями будуть приймати рішення стосовно участі Віктора в майбутніх поєдинках. 

Тому він буде працювати тут, з командою, ми на нього чекаємо. Тому всі, ще раз повторюю, заспокоюємося", - сказала Зінченко. 

Нагадаємо, Циганков зазнав травми в матчі проти Осасуни. У тій грі 26-річний вінгер відзначився гольовою передачею на Порту. Загалом Віктор забив 6 голів та віддав 4 асисти у 27 матчах за Жирону в усіх турнірах. 

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