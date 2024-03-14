Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко вже прибув у розташування нашої команди, яка готується до гри проти Боснії і Герцеговини.

Повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

Він приїхав першим із наших легіонерів.

Нагадаємо, гравець Арсенала вийшов на заміну в останньому матчі клубу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (1:0, 4:2 у серії пенальті).

Він також зіграв із Брентфордом іншого українця Єгора Ярмолюка (2:1), а до цього пропустив через травму п'ять матчів поспіль.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.