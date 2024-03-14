Головне
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Сьогодні 21:18 5363 3
Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс: результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:40 277
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Сьогодні 19:43 572
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Сьогодні 16:26 13012
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 15:05 3822
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 561
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 1027
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 13594
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 762
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 499
Прямі трансляції

Зінченко першим із легіонерів прибув до збірної

Сьогодні 21:45 258 0
Зінченко першим із легіонерів прибув до збірної
Фото - УАФ
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко вже прибув у розташування нашої команди, яка готується до гри проти Боснії і Герцеговини.

Повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

Він приїхав першим із наших легіонерів.

Нагадаємо, гравець Арсенала вийшов на заміну в останньому матчі клубу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (1:0, 4:2 у серії пенальті).

Він також зіграв із Брентфордом іншого українця Єгора Ярмолюка (2:1), а до цього пропустив через травму п'ять матчів поспіль.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 15406
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів 13594
Український тренер-утікач уже працює в Маямі Український тренер-утікач уже працює в Маямі 18714
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13012
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20656
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу 17144
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5967 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91098
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357860
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92445
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69525
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45257