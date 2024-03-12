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Зінченко залишиться в Арсеналі

Сьогодні 20:30 287 0
Зінченко залишиться в Арсеналі
#Баварія, #Олександр Зінченко, #Ньюкасл, #Арсенал Лондон

Джерело - Football Insider.

Арсенал не готовий наступного літа продавати українського захисника Олександра Зінченка, який цікавляться Ньюкасл та Барселона.

Про це повідомляє Football Insider.

Зінченка дуже цінує тренерський штаб Арсенала на чолі з Артетою. Олександр користується великим авторитетом у команді та є лідером роздягальні.

У нинішньому сезоні в складі Арсенала Зінченко зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка.

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