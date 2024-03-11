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Вацко показав фото нової форми збірної України від adidas

Сьогодні 18:39 225 0
Вацко показав фото нової форми збірної України від adidas
#збірна Украни, #Віктор Вацко

Джерело - Вацко on air.

Компанія adidas стане новим технічним спонсором національної збірної України з футболу. 

Про це у свіжому випуску своєї авторської програми повідомив Віктор Вацко. 

"Для залучення жіночої аудиторії почну з інформації про шмотки. З осені цього року збірні України отримають нового технічного спонсора. Замість Joma їх одягатиме adidas. Наскільки я чув, уже є договір про наміри і домовленості про глобальну співпрацю, яка не обмежиться суто постачанням екіпірування.

УАФ домовляється з adidas про участь у різних соціальних проєктах в Україні, йде розмова про будівництво інфраструктури, футбольних майданчиків по всій країні. Планують, до речі, відкривати спеціалізовні фаншопи збірної України у великих містах. Я вважаю, що це дуже круто. 

На перших порах збірна України буде грати у стандартній формі від adidas – домашня та виїзна футболки, синя і жовта, жовта і синя. Але є домовленість, що з осені 2025 року компанія шитиме для нашої збірної ексклюзивний варіант форми, преміум-лінійка рівня Реала, Баварії, збірної Німеччини. 

Я читав, що в медіа були закиди стосовно того, що adidas працює на ринку оркостану, що тамтешня "сборная" грає у формі цього виробника. Насправдці це турбувало та бентежило, довелося брати телефон у руки та вмикати WhatsApp.

Правда полягає в тому, що adidas офіційно вийшов звідти. Більше того, adidas надсилава запит з вимогою, щоб оця їх "сборная" припинила використовувати форму. Але ті, як і годиться худобоподібним бєспрєдєльщікам, банально відморозились, нічого не відповідають. 

Мене тут забавляє лише одне - що оці "звьоздниє ігрочішкі", які заробляють шалені гроші і звикли в посякденному житті носити Gucci-Prada-Louis Vuitton, у футбол грають чисто як бомжі - в старому, поношеному, що залишилося на складах від співпраці до повномасштабного вторгненння", - сказав Вацко. 

Також Віктор оприлюднив фото нової форми: 

Нагадаємо, що 20 березня збірна України зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Стало відомо про включення в основну заявку на гру ще двох футболістів

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