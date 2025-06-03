Батько Степанова: Всі чутки про натуралізацію були неправдою

Батько форварда Баєра Артема Степанова Роман розповів про те, чому його сина не викликають у збірну України U20.

Його слова наводить Трибуна.

"Всі плітки про його натуралізацію були неправдою. На сьогоднішній день ніхто із Німецького футбольного союзу до нас не звертався. Це все вигадані історії від експерта з риболовлі (йдеться про Віктора Вацка, – прим.).

Справа в іншому. У тренерському штабі збірної U-20 перебуває особа, яка в минулому вчиняла дії, спрямовані на створення перешкод Артему в збірній (конфлікт стався, коли Артему тільки виповнилося 16 років). І, на жаль, досі продовжує це робити різними способами. На мою думку, це неігрові причини. У звʼязку з цим наразі його приїзд до команди є неможливим", – заявив батько нападника.