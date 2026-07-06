Ми – окей: будинок Вацка постраждав від російського обстрілу

Відомий спортивний журналіст і коментатор Віктор Вацко повідомив, що його будинок зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки в ніч на 6 липня.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Наш дім... Щирі співчуття родинам загиблих. Ми – окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш", – написав Вацко.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

Основний удар був спрямований на Київ, де епіцентрами ударів стали Дарницький та Подільський райони. Кількість загиблих у столиці вже зросла до 15 осіб, також відомо про 50 постраждалих.