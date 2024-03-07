Ребров проведе пресконференцію, де оголосить список викликаних гравців

Джерело - УАФ.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров проведе пресконференцію та оголосить список гравців, що візьмуть участь у березневому зборі.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Захід відбудеться 8 березня в Будинку футболу.
21 березня українська команда зіграє проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024.
У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.
Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.