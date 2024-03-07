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Ребров проведе пресконференцію, де оголосить список викликаних гравців

Сьогодні 09:34 176 0
Ребров проведе пресконференцію, де оголосить список викликаних гравців
УАФ
#збірна Украни, #Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров проведе пресконференцію та оголосить список гравців, що візьмуть участь у березневому зборі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Захід відбудеться 8 березня в Будинку футболу.

21 березня українська команда зіграє проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024.

У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.

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