Ребров проведе пресконференцію, де оголосить список викликаних гравців

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров проведе пресконференцію та оголосить список гравців, що візьмуть участь у березневому зборі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Захід відбудеться 8 березня в Будинку футболу.

21 березня українська команда зіграє проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024.

У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.