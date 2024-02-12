Ярмоленко повернувся до тренувань у загальній групі Динамо

Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з мʼячем у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Вінгер перебуває поза грою з жовтня минулого року, коли переніс операцію та проходив відновлення.

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв 9 матчів за Динамо, в яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Ярмоленко розповів, чи планує зіграти за збірну України на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко повернувся у Динамо у червні 2023 року.