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Тренер Феєнорда може очолити Челсі Мудрика

Сьогодні 09:17 160 0
Тренер Феєнорда може очолити Челсі Мудрика
#Феєнорд, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Арне Слот

Джерело - Fichajes.net..

Челсі влітку може змінити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Fichajes.net.

"Сині" стежать за роботою наставника Феєнорда Арне Слота. Фахівець може очолити клуб наступного сезону.

У нідерландця чинний контракт з роттердамцями до 2026 року, тому лондонцям доведеться заплатити компенсацію.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Арне Слот міг очолити донецький Шахтар.

Феєнорд Слота розташувався на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів після 24 турів. Відставання від ПСВ складає 10 очок.

Напередодні Челсі з Мудриком розписав мирову з Брентфордом Ярмолюка. Наразі "сині" посідають 11-те місце в англійській Прем'єр-лізі. Наступний матч команда зіграє 11 березня проти Ньюкасла.

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