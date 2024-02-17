Валенсія Яремчука прийме Севілью: розклад матчів Ла-Ліги на 17 лютого

Розклад матчів чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться чотири матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги.

У цих матчах Валенсія Романа Яремчука прийме Севілью. У поточному сезоні український нападник зіграв у 20 матчах за "кажанів", в яких він забив три голи. Останній матч клубу Яремчук пропустив через хворобу.

Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 17 лютого:

15:00 Атлетико - Лас-Пальмас

17:15 Осасуна - Кадіс

19:30 Сельта Віго - Барселона

22:00 Валенсія - Севілья

Раніше повідомлялося, що Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон.

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