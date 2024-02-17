Валенсія Яремчука прийме Севілью: розклад матчів Ла-Ліги на 17 лютого

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбудеться чотири матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги.
У цих матчах Валенсія Романа Яремчука прийме Севілью. У поточному сезоні український нападник зіграв у 20 матчах за "кажанів", в яких він забив три голи. Останній матч клубу Яремчук пропустив через хворобу.
Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 17 лютого:
- 15:00 Атлетико - Лас-Пальмас
- 17:15 Осасуна - Кадіс
- 19:30 Сельта Віго - Барселона
- 22:00 Валенсія - Севілья
Раніше повідомлялося, що Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон.
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