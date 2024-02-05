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Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон

Роман Яремчук хоче залишитися у Валенсії
Сьогодні 19:24 470 0
Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - football24.ua.

Нападник Валенсії Роман Яремчук хоче залишитися в іспанському клубі.

Про це повідомляє Radio Marca.

Влітку 2023 року український форвард приєднався до "кажанів" на правах оренди з Брюгге.

Роман Яремчук почувається щасливим в Іспанії. Він хотів би продовжити грати за клуб в наступному сезоні. Українець сповнений рішучості тренуватися та працювати над свою результативністю. Утім, наразі Валенсія не зробила жодних кроків, щоб спробувати оформити трансфер Романа, або продовжити його оренду.

Нагадаємо, Яремчук зіграв за "кажанів" у поточному сезоні у 20 матчах у всіх турнірах. В активі нападника три забиті м'ячі.

Варто зауважити, що чинна угода українця з Брюгге розрахована до 2026 року.

Нагадаємо, Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла-Лізі.

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