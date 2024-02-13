Яремчук пропустив останній матч Валенсії через хворобу

Стали відомі причини відсутності українця

Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив матч 24 туру Ла-Ліги проти Лас-Пальмаса (0:2) через температуру.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Форвард захворів на грип і мав підвищену температуру.

Очікується, що Роман зможе зіграти у наступному матчі "кажанів", оскільки нападник тренувався у понеділок, 12 лютого, без жодних труднощів.

Відзначимо, що Яремчук зіграв за "кажанів" у поточному сезоні у 20 матчах у всіх турнірах. В активі нападника три забиті м'ячі.

Валенсія наступний матч зіграє у суботу, 17 лютого, проти Севільї.

Раніше Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон.