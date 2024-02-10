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Арсенал зацікавився лідером Атлетика

Вільямс влітку може приєднатися до англійського клубу
Сьогодні 15:40 200 0
Арсенал зацікавився лідером Атлетика
#Арсенал Лондон, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал зацікавився лідером Атлетика Більбао Ніко Вільямс. 

Про це повідомляє DeadlineDayLive.

Арсенал влітку буде намагатися домовитися з іспанським клубом про трансфер 21-річного вінгера.

Ніко нещодавно отримав травму у матчі проти Мальорки. Він потягнув м'яз ноги під час другого тайму.

У цьому сезоні Ла-Ліги Вільямс брав участь у 20 матчах, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

Нагадаємо Зінченко відіграв перший тайм у матчі з Ліверпулем, а в перерві був замінений через м’язове пошкодження. Матч проти Вест Гема відбудеться в неділю, 11 лютого, о 16:00.

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