Лондонський Арсенал зацікавився лідером Атлетика Більбао Ніко Вільямс.

Про це повідомляє DeadlineDayLive.

Арсенал влітку буде намагатися домовитися з іспанським клубом про трансфер 21-річного вінгера.

Ніко нещодавно отримав травму у матчі проти Мальорки. Він потягнув м'яз ноги під час другого тайму.

У цьому сезоні Ла-Ліги Вільямс брав участь у 20 матчах, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

🚨 Arsenal are keeping tabs on Nico Williams at Athletic as they consider a summer move.



Pedro Neto is also on their list of transfer targets. 👀



(Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/dTqjaCjuiQ