Джерело - Чемпіон.
Лондонський Арсенал зацікавився лідером Атлетика Більбао Ніко Вільямс.
Про це повідомляє DeadlineDayLive.
Арсенал влітку буде намагатися домовитися з іспанським клубом про трансфер 21-річного вінгера.
Ніко нещодавно отримав травму у матчі проти Мальорки. Він потягнув м'яз ноги під час другого тайму.
У цьому сезоні Ла-Ліги Вільямс брав участь у 20 матчах, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.
🚨 Arsenal are keeping tabs on Nico Williams at Athletic as they consider a summer move.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 9, 2024
Pedro Neto is also on their list of transfer targets. 👀
(Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/dTqjaCjuiQ
Нагадаємо Зінченко відіграв перший тайм у матчі з Ліверпулем, а в перерві був замінений через м’язове пошкодження. Матч проти Вест Гема відбудеться в неділю, 11 лютого, о 16:00.