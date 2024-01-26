Фламенгу підписав захисника Роми

Матіас Вінья повернувся до Бразилії,

Джерело - Чемпіон.

Захисник Роми Матіас Вінья перейшов у Фламенгу.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Ріо-де-Жанейро.

Контракт розрахований до кінця 2028 року. За інформацією Transfermarkt, бразильський клуб заплатив за футболіста 8 млн євро.

Вінья перейшов до Роми з іншого бразильського клубу, Палмейраса, влітку 2021 року. У складі "вовків" уругваєць зіграв 44 матчі у всіх турнірах (2 гольові передачі), але основним гравцем не став, і першу частину нинішнього сезону він провів в оренді в Сассуоло, маючи у своєму активі 16 матчів (3 асисти).

Раніше повідомлялося, що Анхеліньйо погодився перейти у Рому.