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Фламенгу підписав захисника Роми

Матіас Вінья повернувся до Бразилії,
Сьогодні 22:37 175 0
Фламенгу підписав захисника Роми
#Рома, #Футбольні трансфери, #Фламенгу

Джерело - Чемпіон.

Захисник Роми Матіас Вінья перейшов у Фламенгу.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Ріо-де-Жанейро.

Контракт розрахований до кінця 2028 року. За інформацією Transfermarkt, бразильський клуб заплатив за футболіста 8 млн євро.

Вінья перейшов до Роми з іншого бразильського клубу, Палмейраса, влітку 2021 року. У складі "вовків" уругваєць зіграв 44 матчі у всіх турнірах (2 гольові передачі), але основним гравцем не став, і першу частину нинішнього сезону він провів в оренді в Сассуоло, маючи у своєму активі 16 матчів (3 асисти).

Раніше повідомлялося, що Анхеліньйо погодився перейти у Рому.

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