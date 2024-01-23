Відаль перейшов у Коло-Коло

36-річний гравець, вихованець чилійського гранда, повертається до рідного клубу через 17 років.

Джерело - ColoColо.

Чилійський Коло-Коло оголосив про повернення до своїх лав легендарного півзахисника Артуро Відаля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Відаль покинув Коло-Коло у 2007 році. За цей час він пограв у складі Баєра, Барселони, Ювентуса, Баварії та Інтера. Ставав чемпіоном Німеччини (тричі), Італії (п’ять разів) та Іспанії.

Також Відаль вигравав Кубок Лібертадорес у складі Фламенго (2022). У складі збірної Чилі (142 матчі, 34 голи) – дворазовий переможець Копа Америка (2015, 2016).

З літа 2023 Відаль виступав за Атлетіко Паранаенсе.

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