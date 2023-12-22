Шахтар: Ми прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Шахтар не підтримав створення Європейської Суперліги.
Про це йдеться у заяві "гірників"
"Шахтар бере до уваги рішення Європейського Суду у справі ЄСЛ, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.
УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу
Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів (ECA) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", - йдеться в заяві.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!