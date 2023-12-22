Шахтар: Ми прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів

Шахтар не підтримав створення Європейської Суперліги.

Про це йдеться у заяві "гірників"

"Шахтар бере до уваги рішення Європейського Суду у справі ЄСЛ, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.

УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу

Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів (ECA) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", - йдеться в заяві.