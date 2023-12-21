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УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу

Сьогодні 16:25 274 0
УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу
Фото - Getty Images
#Суперліга, #УЄФА

Джерело - sport.ua.

УЄФА розглядає можливість відмови від переходу на новий формат Ліги чемпіонів на користь нинішнього.

Про це повідомляє Vozpopuli.

Керівники європейського футболу бачать у цьому спосіб перемогти Європейську Суперлігу.

Нагадаємо, Суд Європейського союзу офіційно постановив, що дії та санкції від ФІФА та УЄФА щодо клубів-засновників і клубів-учасників Європейської Суперліги є неправомірними.

Зазначимо, що з сезону 2024/25 36 клубів братимуть участь в основному етапі Ліги чемпіонів (колишній груповий етап), що дасть змогу ще чотирьом командам змагатись із найкращими командами Європи. Ці 36 клубів гратимуть в одній лізі, де всі конкуруватимуть один з одним.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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