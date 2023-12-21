УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу

УЄФА розглядає можливість відмови від переходу на новий формат Ліги чемпіонів на користь нинішнього.

Про це повідомляє Vozpopuli.

Керівники європейського футболу бачать у цьому спосіб перемогти Європейську Суперлігу.

Нагадаємо, Суд Європейського союзу офіційно постановив, що дії та санкції від ФІФА та УЄФА щодо клубів-засновників і клубів-учасників Європейської Суперліги є неправомірними.

Зазначимо, що з сезону 2024/25 36 клубів братимуть участь в основному етапі Ліги чемпіонів (колишній груповий етап), що дасть змогу ще чотирьом командам змагатись із найкращими командами Європи. Ці 36 клубів гратимуть в одній лізі, де всі конкуруватимуть один з одним.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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