Арсенал зіграє з ПСВ, Реал із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 12 грудня, відбудуться вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Арсенал Олександра Зінченка зіграє в гостях із ПСВ, Бенфіка Анатолія Трубіна та Реал Мадрид Андрія Луніна також у гостях - проти Зальцбурга та Уніон Берліна.
- 19:45. Ланс - Севілья, B
- 19:45. ПСВ - Арсенал, B
- 22:00. Зальцбург - Бенфіка, D
- 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад, D
- 22:00. Копенгаген - Галатасарай, A
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія Мюнхен, A
- 22:00. Наполі - Брага, C
- 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид, C
Нагадаємо, за підсумками 5 турів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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