Арсенал зіграє з ПСВ, Реал із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 12 грудня, відбудуться вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Арсенал Олександра Зінченка зіграє в гостях із ПСВ, Бенфіка Анатолія Трубіна та Реал Мадрид Андрія Луніна також у гостях - проти Зальцбурга та Уніон Берліна.

19:45. Ланс - Севілья, B

Ланс - Севілья, B 19:45. ПСВ - Арсенал, B

ПСВ - Арсенал, B 22:00. Зальцбург - Бенфіка, D

Зальцбург - Бенфіка, D 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад, D

Інтер - Реал Сосьєдад, D 22:00. Копенгаген - Галатасарай, A

Копенгаген - Галатасарай, A 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія Мюнхен, A

Манчестер Юнайтед - Баварія Мюнхен, A 22:00. Наполі - Брага, C

Наполі - Брага, C 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид, C

Нагадаємо, за підсумками 5 турів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Матчі у квартетах E, F, G та H відбудуться у середу, 13 грудня. Донецький Шахтар зіграє в гостях із Порту.