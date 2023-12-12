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Арсенал зіграє з ПСВ, Реал із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:15 152 0
Арсенал зіграє з ПСВ, Реал із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 12 грудня, відбудуться вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Арсенал Олександра Зінченка зіграє в гостях із ПСВ, Бенфіка Анатолія Трубіна та Реал Мадрид Андрія Луніна також у гостях - проти Зальцбурга та Уніон Берліна.

  • 19:45. Ланс - Севілья, B
  • 19:45. ПСВ - Арсенал, B
  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка, D
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад, D
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай, A
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія Мюнхен, A
  • 22:00. Наполі - Брага, C
  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид, C

Нагадаємо, за підсумками 5 турів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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