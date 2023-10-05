Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

3 та 4 жовтня відбулися матчі 2 туру Ліги чемпіонів-2023/24. Зокрема донецький Шахтар на виїзді здобував вольову перемогу над бельгійським Антверпеном, поступаючись - 2:0.

Огляд матчів 2 туру

Зальцбург (Австрія) - Реал Сосьєдад (Іспанія) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Оярсабаль, 0:2 - 27 Мендес

Уніон (Німеччина) - Брага (Португалія) 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Бекер, 2:0 - 37 Бекер, 2:1 41 Ніакате, 2:2 - 51 Брума, 2:3 - 90+4 Кастру

Інтер (Італія) - Бенфіка (Португалія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 62 Тюрюм

У складі Бенфіки увесь матч провів український голкіпер Анатолій Трубін.

Копенгаген (Данія) - Баварія (Німеччина) 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Лерагер, 1:2 - 67 Мусіала, 1:2 - 83 Тіль

Ланс (Франція) - Арсенал (Англія) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Жезус, 1:1 - 25 Томассон, 2:1 - 69 Вахі

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсенала і був замінений на 70-й хвилині.

Манчестер Юнайтед (Англія) - Галатасарай (Туреччина) 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Гейлунд, 1:1 - 23 Заха, 2:1- 67 Гейлунд, 2:1 - 71 Актюркоглу, 2:3 - 81 Ікарді

Наполі (Італія) - Реал (Іспанія) 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Естігор, 1:1 - 27 Жуніор, 1:2 - 34 Беллінгем, 2:2 - 54 Зелінський (пен), 2:3 - 78 Мерет (авт)

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

ПСВ (Нідерланди) - Севілья (Іспанія) 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Гудель, 1:1 - 86 Де Йонг (пен), 1:2 - 87 Ен Несірі, 2:2 - 90+5 Тезе

Голи: 1:0 - 3 Муя, 2:0 - 33 Баліквіша, 2:1 - 48 Сікан, 2:2 - 71 Ракицький, 2:3 - 76 Сікан

Порту - Барселона 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Торрес

Селтік - Лаціо 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Фурухасі, 1:1 - 29 Весіно, 1:2 - 90+6 Педро

Атлетіко - Феєнорд 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 7 Ермосо (автогол), 1:1 - 12 Мората, 1:2 - 34 Ганцко, 2:2 - 45+4 Грізманн, 3:2 - 47 Мората

Боруссія Д - Мілан 0:0

Ньюкасл - ПСЖ 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Альмірон, 2:0 - 39 Берн, 3:0 - 50 Лонгстофф, 3:1 - 56 Ернандес, 4:1 - 90+1 Шер

РБ Лейпциг - Манчестер Сіті 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Фоден, 1:1 - 48 Опенда, 1:2 - 84 Альварес, 1:3 - 90+2 Доку

Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Ндіає, 1:1 - 48 Угрінич, 1:2 - 61 Іттен, 2:2 - 88 Букарі

Матчі 3 туру відбудуться 24 та 25 жовтня. Шахтар у гостях зіграє з Барселоною.

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів