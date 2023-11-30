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Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24, відомі 12 учасників 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

  1. Баварія Мюнхен
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Сосьєдад
  4. Інтер
  5. Атлетіко
  6. Лаціо
  7. Боруссія Д
  8. Манчестер Сіті
  9. РБ Лейпциг
  10. Барселона
  11. Арсенал
  12. ПСВ

Янг Бойз і Феєнорд напевне зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Матчі 1/8 фіналу заплановано на 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

Нагадаємо, донецький Шахтар після перемоги над Антверпеном (1:0) гарантував собі участь, як мінімум, у плей-оф Ліги Європи.

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