Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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За підсумками 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24, відомі 12 учасників 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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Янг Бойз і Феєнорд напевне зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Матчі 1/8 фіналу заплановано на 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

Нагадаємо, донецький Шахтар після перемоги над Антверпеном (1:0) гарантував собі участь, як мінімум, у плей-оф Ліги Європи.