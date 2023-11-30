Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

28 та 29 листопада відбулися матчі 5 туру Ліги чемпіонів-2023/24 у групах E, F, G та H.

Зокрема донецький Шахтар мінімально переміг вдома Антверпен (1:0) і гарантував собі навесні. як мінімум, участь у плей-оф Ліги Європи. Матч між суперниками "гірників" по групі H Барселона - Порту завершився перемогою господарів - 2:1.

Огляд матчів 5 туру

Лаціо - Селтік 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Іммобіле, 2:0 - 85 Іммобіле

Шахтар - Антверпен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Матвієнко

Барселона - Порту 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Пепе, 1:1 - 32 Канселу, 2:1 - 57 Фелікс

Манчестер Сіті - Лейпциг 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Опенда, 0:2 - 33 Опенда, 1:2 - 55 Голанд, 2:2 - 70 Фоден, 3:2 - 87 Альварес

Мілан - Боруссія Д 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Ройс (пен), 1:1 - 37 Чуквуезе, 1:2 - 59 Байно-Гіттенс, 1:3 - 69 Адеємі

ПСЖ - Ньюкасл 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Ісак, 1:1 - 90+8 Мбаппе (пен)

Фєнорд - Атлетіко 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Геертрейда (авт), 0:2 - 57 Ермосо, 1:2 - 77 Віффер, 1:3 - 81 Хіменес (авт)

Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Неделькович (авт), 2:0 - 29 Блюм

Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Гарначо, 0:2 - 18 Фернандеш, 1:2 - 29 Зієш, 1:3 - 55 Мактоміней, 2:3 - 62 Зієш, 3:3 - Актюркоглу

Севілья - ПСВ 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Рамос, 2:0 - 47 Ен Несірі, 2:1 - 68 Сайбарі, 2:2 - 81 автогол Гудель, 2:3 - 90+2 Пепі

Арсенал - Ланс 6:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 13 Гаверц, 2:0 - 21 Жезус, 3:0 - 23 Сака, 4:0 - 27 Мартінеллі, 5:0 - 45+1 Едегор, 6:0 - 86 Жоржинью (пен)

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 45 хвилин.

Баварія - Копенгаген 0:0

Бенфіка - Інтер 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Маріу, 2:0 - 13 Маріу, 3:0 - 34 Маріу, 3:1 - 51 Арнаутович, 3:2 - 58 Фраттезі, 3:3 - 72 Санчес (пен)

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін відіграв увесь матч.

Брага - Уніон Берлін 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Госенс, 1:1 - 51 Джало

Реал Мадрид - Наполі 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 9 Сімеоне, 1:1 - 11 Родріго, 2:1 - 22 Беллінгем, 2:2 - 47 Ангісса. 3:2 - 84 Пас. 4:2 - 90+4 Хоселу

Андрій Лунін з'явився на полі зі стартових хвилин і відіграв увесь матч.

Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0

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