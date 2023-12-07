Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами

Джерело - Чемпіон.
Після матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24 визначилися 12 команд-учасниць 1/8 фіналу. Завершальні матчі "осінньої" частини головного єврокубка назвуть нам імена ще 4 клубів, які вийдуть до плей-оф. Втім, навіть деякі з тих, хто вже має квиток у євровесну, не втратили турнірної мотивації.
Розгляньмо становище у всіх квартетах перед останнім туром ЛЧ.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Баварія
|5
|4
|1
|0
|11-6
|13
|2
|Копенгаген
|5
|1
|2
|2
|7-8
|5
|3
|Галатасарай
|5
|1
|2
|2
|10-12
|5
|4
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|12-14
|4
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія
- 22:00. Копенгаген - Галатасарай
Баварія вже забезпечила собі перше місце, тож чисто турнірної мотивації у виїзному матчі проти МЮ не матиме. Натомість господарям для того, аби вийти з групи, потрібна лише перемога (з будь-яким рахунком), але вона подарує "червоним дияволам" заповітне друге місце тільки у разі, якщо в паралельній грі Копенгаген і Галатасарай зіграють унічию.
Перемога данців точно виведе їх до плей-оф, як і турків - їхня перемога. Якщо ж МЮ не виграє, а Копенгаген і Галатасарай розпишуть мирову, то такий підсумок влаштує господарів завдяки кращій різниці забитих/пропущених голів.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|15-3
|12
|2
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|3
|Ланс
|5
|1
|2
|2
|4-10
|5
|4
|Севілья
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
6-й тур, 12 грудня
- 19:45. Ланс - Севілья
- 19:45. ПСВ - Арсенал
Арсенал гарантовано фінішує першим, а ПСВ - другим, тож їхня очна зустріч перетворюється у формальність або змагання за більші призові виплати від УЄФА. Севілья підніметься з 4-го місця на 3-тє (вихід до плей-оф Ліги Європи), якщо обіграє Ланс із будь-яким рахунком.
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Мадрид
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|2
|Наполі
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|3
|Брага
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|4
|Уніон Берлін
|5
|0
|2
|3
|4-7
|2
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
- 22:00. Наполі - Брага
Реал точно перший, а другому місцю Наполі загрожує лише один сценарій - поразка від Браги з різницею у 2 або більше голів. Уніон зможе вибороти перепустку до Ліги Європи, тільки якщо здолає Реал, а Брага програє Наполі.
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Сосьєдад
|5
|3
|2
|0
|7-2
|11
|2
|Інтер
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|3
|Зальцбург
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|4
|Бенфіка
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Зальцбург - Бенфіка
- 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад
Реал Сосьєдад та Інтер ще після 4-го туру забронювали собі участь у плей-оф ЛЧ, а їхня очна зустріч у Мілані визначить переможця групи: іспанців влаштує нічия, а італійців задовольнить лише перемога.
Бенфіці для того, щоб випередити Зальцбург у боротьбі за третє місце, потрібно вигравати в австрійців з різницею у 3 або більше голів.
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Атлетіко
|5
|3
|2
|0
|15-6
|11
|2
|Лаціо
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|3
|Феєнорд
|5
|1
|1
|3
|8-8
|6
|4
|Селтік
|5
|0
|1
|4
|3-14
|1
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Селтік - Феєнорд
- 22:00. Атлетіко - Лаціо
Атлетіко та Лаціо, забезпечивши собі вихід із групи в минулому турі, тепер в очній зустрічі з'ясують, хто вийде з першого місця. Іспанців влаштує нічия, а італійців - лише перемога.
Феєнорд уже точно зіграє у плей-оф Ліги Європи, тож його гра проти Селтіка буде формальністю.
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Боруссія Д
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2
|ПСЖ
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3
|Ньюкасл
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4
|Мілан
|5
|1
|2
|2
|3-7
|5
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
- 22:00. Ньюкасл - Мілан
Єдина група, де жодна команда ще не втратила шансів на вихід до 1/8 фіналу.
Боруссія вже у плей-оф, але в матчі проти ПСЖ німцям не можна програвати, інакше вони посядуть друге місце. Французам, натомість, не бажано програвати, адже тоді все залежатиме від результату гри Ньюкасл - Мілан: англійці в разі перемоги обійдуть конкурентів із Парижа.
Мілан посяде прохідне друге місце лише тоді, якщо переможе Ньюкасл, а ПСЖ поступиться в Дортмунді.
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Сіті
|5
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|3
|Янг Бойз
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|4
|5-12
|1
6-й тур, 13 грудня
- 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
- 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті
Єдина група, де обидва матчі будуть формальністю з турнірного погляду. Ман Сіті та Лейпциг уже вийшли до плей-оф із 1-го та 2-го місць відповідно, а Янг Бойз здобули перепустку до Ліги Європи.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Барселона
Барселона точно у плей-оф, а перше місце втратить, тільки якщо програє Антверпену, а Шахтар розгромно переможе Порту (або ж не розгромно, але Барселона розгромно поступиться Антверпену).
Шахтарю для виходу з групи обов'язково треба перемагати Порту - господарів поля влаштує нічия.
Антверпен - гарантовано останній.
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
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