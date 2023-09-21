Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

19 та 20 вересня в Європі відбулися матчі першого туру Ліги чемпіонів-2023/24.

Єдиний представник України у турнірі - донецький Шахтар програв на власному полі Порту (1:3).

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати

Огляд матчів 1 туру

Мілан - Ньюкасл 0:0 (0:0)

Янг Бойз - Лейпциг 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Сімакан, 1:1 - 33 Мешак, 1:2 - 74 Шлягер, 1:3 - 90+2 Шешко

Барселона - Антверпен 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Фелікс, 2:0 - 19 Левандовський, 3:0 - 22 Батай (авт), 4:0 - 54 Гаві, 5:0 - 66 Фелікс

Лаціо - Атлетіко 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Барріос, 1:1 - 90+5 Проведел

Манчестер Сіті - Црвена Звезда 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Букарі, 1:1 - 47 Альварес, 2:1 - 60 Альварес, 3:1 - 73 Родрі

</ifram <div></div> <div><strong>ПСЖ - Боруссія Д 2:0 (0:0)</strong></div> <div>Голи: 1:0 - 49 Мбаппе (пен), 2:0 - 58 Хакімі</div> <p><iframe width="100%" height="355" src="//embed.megogo.net/ev3/info?id=22607726&lang=ru" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Феєнорд - Селтік 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Стенгс, 2:0 - 76 Джаханбахш

Шахтар - Порту 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 8 Галену, 1:1 - 13 Келсі, 1:2 - 15 Галену, 1:3 - 29 Таремі

Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Беллінгем

Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних

Галатасарай - Копенгаген 2:2 (0:1)

Голи: 0:1- 35 Ельюнуссі, 0:2 - 58 Гонсалвеш, 1:2 - 86 Бое, 2:2 - 88 Тете

Арсенал - ПСВ 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Сака, 2:0 - 20 Троссард, 3:0 - 38 Жезус, 4:0 - 70 Едегор

Олександр Зінченко вийшов у старті й провів на полі 58 хвилин.

Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Сане, 2:0 - 32 Гнабрі, 2:1 - 49 Гойлунд, 3:1 - 53 Кейн (пен), 3:2 - 88 Каземіро, 4:2 - 90+2 Тель, 4:3 - 90+4 Каземіро

Бенфіка - Зальцбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Шимич (пен), 0:2 - 51 Глух

Анатолій Трубін відіграв увесь матч, заробив жовту картку та пенальті у свої ворота.

Брага - Наполі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Ді Лоренцо, 1:1 - 84 Брума, 1:2 - 88 автогол Ніакате

Реал Сосьєдад - Інтер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Мендес, 1:1 - 87 Мартінес

Севілья - Ланс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Окампос, 1:1 - 24 Фульгіні