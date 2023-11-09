Головне
Гутцайт подав у відставку з посади Міністра молоді та спорту
Вчора 14:33 431
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:33 1477
Аякс прийме Брайтон, Тулуза - Ліверпуль: розклад матчів 4-го туру Ліги Європи
Сьогодні 00:39 184
Зоря зіграє з Маккабі, Астон Вілла прийме АЗ: розклад матчів 4-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 00:31 231
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:21 8609
Реал з Луніним розгромив Брагу, Арсенал із Зінченком переграв Севілью: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 846
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів
Вчора 22:28 1799
Прометей поступився Вулвз у 6 турі Єврокубка
Вчора 20:55 274
Реал відмовився від трансферу Мбаппе
Вчора 19:28 498
Пушич - найкращий тренер 13 туру УПЛ
Вчора 17:25 369
Блоги
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:33 1450
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 22:28 1777
Тренер Шахтаря заговорив українською після перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів
Тренер Шахтаря заговорив українською після перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 18:02 615
Гол дня: Леау шокував Доннарумму ударом через себе в матчі Мілан - ПСЖ
Гол дня: Леау шокував Доннарумму ударом через себе в матчі Мілан - ПСЖ Андрій Дунець
Вчора 15:41 915
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу Андрій Твердохліб
07.11.2023 23:24 4964
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною Андрій Дунець
07.11.2023 20:49 2954
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року Андрій Дунець
07.11.2023 19:11 2352
"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових
"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових Андрій Дунець
07.11.2023 17:11 1541
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
07.11.2023 13:46 5928
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
07.11.2023 12:53 13757 1
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2023 21:00 4963 1
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Valeriy Ruchka
05.11.2023 21:00 8168
Коли Шевченко став Зіданом: український футболіст ударив суддю головою в груди
Коли Шевченко став Зіданом: український футболіст ударив суддю головою в груди Андрій Дунець
05.11.2023 09:06 1783
Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло
Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло Андрій Дунець
04.11.2023 22:07 2785
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ Андрій Дунець
04.11.2023 17:47 5005
Прямі трансляції

Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 04:33 Андрій Твердохліб 1477 0
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

7 та 8 листопада відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів. У групі H донецький Шахтар вдома сенсаційно переміг Барселону (1:0), а Порту вдруге переміг Антверпен (2:0).

Огляд матчів 4 туру

Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - Ньюкасл (Англія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Фуллькруг, 2:0 - 79 Брандт

Шахтар (Україна) - Барселона (Іспанія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Сікан

Атлетіко (Іспанія) - Селтік (Шотландія) 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 45+2 Мората, 3:0 - 60 Грізманн, 4:0 - 66 Ліно, 5:0 - 76 Мората, 6:0 - 85 Ньїгес

Лаціо (Італія) - Феєнорд (Нідерланди) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+1 Іммобіле

Манчестер Сіті (Англія) - Янг Бойз (Швейцарія) 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Голанд, 2:0 - 45+1 Фоден, 3:0 - 51 Голанд

Мілан (Італія) - ПСЖ (Франція) 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Шкріняр, 1:1 - 12 Леау, 2:1 - 50 Жіру

Порту (Португалія) - Антверпен (Бельгія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Еванілсон (пен), 2:0 - 90+1 Пепе

Црвена Звезда (Сербія) - Лейпциг (Німеччина) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Сімонс, 0:2 - 77 Опенда, 1:2 - 81 Генріхс (авт)

Баварія - Галатасарай 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 80 Кейн, 2:0 - 86 Кейн, 2:1 - 90+3 Бакамбу

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 3 Гейлунд, 0:2 - 28 Гейлунд, 1:2 - 45 Ельюнуссі, 2:2 - 45+9 Гонсалвеш (пен), 2:3 - 69 Фернандеш (пен)., 3:3 - 83 Лерагер, 4:3 - 87 Барджі

Арсенал - Севілья 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Троссард, 2:0 - 64 Сака

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на 46-й хвилині гри.
ПСВ - Ланс 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 де Йонг

Наполі - Уніон Берлін 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Політано, 1:1 - 52 Фофана

Реал Мадрид - Брага 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Діас, 2:0 - 58 Вінісіус, 3:0 - 61 Родріго

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та на 6-й хвилині гри відбив пенальті.
Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Меріно, 2:0 - 11 Оярсабаль, 3:0 - 21 Барренечеа, 3:1 - 49 Рафа Сілва

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.
Зальцбург - Інтер 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 86 Мартінес

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23273
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 35263
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів 1799
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією 1691
Зоря - Маккабі: де дивитися матч групового етапу Ліги конференцій Зоря - Маккабі: де дивитися матч групового етапу Ліги конференцій 1329
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8609
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20604 7
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81903
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95149
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16807
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2475 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 140059