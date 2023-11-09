Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

7 та 8 листопада відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів. У групі H донецький Шахтар вдома сенсаційно переміг Барселону (1:0), а Порту вдруге переміг Антверпен (2:0).

Огляд матчів 4 туру

Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - Ньюкасл (Англія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Фуллькруг, 2:0 - 79 Брандт

Шахтар (Україна) - Барселона (Іспанія) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Сікан

Атлетіко (Іспанія) - Селтік (Шотландія) 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 45+2 Мората, 3:0 - 60 Грізманн, 4:0 - 66 Ліно, 5:0 - 76 Мората, 6:0 - 85 Ньїгес

Лаціо (Італія) - Феєнорд (Нідерланди) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+1 Іммобіле

Манчестер Сіті (Англія) - Янг Бойз (Швейцарія) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Голанд, 2:0 - 45+1 Фоден, 3:0 - 51 Голанд

Мілан (Італія) - ПСЖ (Франція) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Шкріняр, 1:1 - 12 Леау, 2:1 - 50 Жіру

Порту (Португалія) - Антверпен (Бельгія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Еванілсон (пен), 2:0 - 90+1 Пепе

Црвена Звезда (Сербія) - Лейпциг (Німеччина) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Сімонс, 0:2 - 77 Опенда, 1:2 - 81 Генріхс (авт)

Баварія - Галатасарай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Кейн, 2:0 - 86 Кейн, 2:1 - 90+3 Бакамбу

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Гейлунд, 0:2 - 28 Гейлунд, 1:2 - 45 Ельюнуссі, 2:2 - 45+9 Гонсалвеш (пен), 2:3 - 69 Фернандеш (пен)., 3:3 - 83 Лерагер, 4:3 - 87 Барджі

Арсенал - Севілья 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Троссард, 2:0 - 64 Сака

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на 46-й хвилині гри.

ПСВ - Ланс 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 де Йонг

Наполі - Уніон Берлін 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Політано, 1:1 - 52 Фофана

Реал Мадрид - Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Діас, 2:0 - 58 Вінісіус, 3:0 - 61 Родріго

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та на 6-й хвилині гри відбив пенальті.

Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Меріно, 2:0 - 11 Оярсабаль, 3:0 - 21 Барренечеа, 3:1 - 49 Рафа Сілва

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

Зальцбург - Інтер 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Мартінес

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