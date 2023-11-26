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Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Матч відбудеться у вівторок, 28 листопада
Сьогодні 10:45 183 0
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24, груповий етап
5-й тур, група H
28 листопада, 2023 рік. 19:45

Шахтар Донецьк (Україна) - Антверпен (Бельгія)
Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)
Головний арбітр -
Трансляція - MEGOGO

Донецький Шахтар у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє номінально домашній матч проти чемпіона Бельгії Антверпена. Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 листопада, о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція на MEGOGO

Шахтар

З моменту першої зустрічі з Антверпеном у жовтні (вольова перемога - 3:2) в стані чемпіонів України відбулося чимало подій. Насамперед - зміна головного тренера (Маріно Пушич прийшов замість Патріка ван Леувена), також - знакова перемога над Барселоною з рахунком 1:0 у 4-му турі ЛЧ.

Остання подія дала "гірникам" надію на вихід до плей-оф турніру, але потрібно обов'язково брати максимум в останніх двох матчах (другий буде проти Порту). До звітної гри Шахтар підійде не в найкращому гуморі, позаяк у чемпіонату саме не вдалося взяти гору над Поліссям - нічия 0:0.

У вівторок "гірникам" через травми не зможуть допомогти Артем Бондаренко та Лассіна Траоре.

Антверпен

Абсолютний дебютант головного єврокубка поки не зміг узяти дебютне очко в Лізі чемпіонів - 4 поразки в 4 матчах. Найближчими до здобуття перших балів підопічні Марка ван Боммела були якраз у жовтневій зустрічі з Шахтарем - тоді, як відомо, вели з рахунком 2:0 після стартової 45-хвилинки, але після перерви розгубили перевагу й узагалі програли, хоча в компенсований час не реалізували пенальті.

В лазареті бельгійців (із суттєвих і відносно свіжих втрат) перебувають Антоні Валенсія, Мандела Кейта. Також проти "гірників" не зможе вийти на поле Юрген Еккеленкамп, який у матчі з Порту отримав червону картку.

Турнірна таблиця групи H

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Історія зустрічей

До цього сезону (перемога Шахтаря - 3:2) команди не зустрічалися. 

Пряма мова

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): з'явиться згодом...

Марк ван Боммел (головний тренер Антверпена): з'явиться згодом...

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Невертон, Сікан.

Антверпен: Ламменс, Де Лат, Ван ден Бош, Кулібалі, Вейндал, Юсуф, Вермерен, Керк, Еджуке, Баліквіша, Янссен.

Цифри й факти

  • Антверпен лише вдруге зіграє проти команди з України;
  • До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);
  • Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;
  • Поразка від Порту в 4-му турі стала п'ятою за останні 14 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);
  • Шахтар провів 15 матчів проти команд із Бельгії: 9 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 34:16). Вдома - 5 перемог, 3 нічиї та 0 поразок;
  • Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.

Прогноз букмекерів

  • Перемога Шахтаря - 1,97
  • Нічия - 3,75
  • Перемога Антверпена - 3,95

Прогноз чемпіона

Перемога Шахтаря - 2:1

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