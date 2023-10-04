Головне
Шахтар завдяки камбеку переміг Антверпен у 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:39 823
﻿Антверпен - Шахтар 2:3: огляд матчу
Сьогодні 22:39 99
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО
Сьогодні 22:28 210
Визначився найкращий гравець матчу Антверпен - Шахтар
Сьогодні 22:07 224
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було
Сьогодні 21:39 5031
Антверпен - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:23 1335
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сьогодні 20:22 1419
Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:34 1988
Марокко, Португалія та Іспанія приймуть ЧС-2030
Сьогодні 19:07 471
Сікан та Назарина - у старті Шахтаря на матч з Антверпеном
Сьогодні 18:41 557
Блоги
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:28 206
Ракицький ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі Антверпен - Шахтар
Ракицький ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі Антверпен - Шахтар Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:23 257
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:22 1418
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:53 401
Гол Шапаренка у ворота збірної Франції - незабутній шедевр
Гол Шапаренка у ворота збірної Франції - незабутній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:27 514
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
Сьогодні 10:32 4103
Конкурент Луніна грубо результативно помилився в матчі проти Наполі в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Конкурент Луніна грубо результативно помилився в матчі проти Наполі в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 10:22 1154
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця Андрій Дунець
Сьогодні 07:44 5085
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
Вчора 14:00 4078
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Андрій Твердохліб
Вчора 12:10 2043 1
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
Вчора 10:10 7679
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Андрій Твердохліб
Вчора 09:59 3161
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:55 6667
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів Андрій Дунець
02.10.2023 16:07 2374 1
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Андрій Твердохліб
02.10.2023 15:51 2958
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
02.10.2023 13:17 7019 3
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
30.09.2023 20:11 3330
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Андрій Дунець
30.09.2023 12:21 4777
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Андрій Павлечко
30.09.2023 10:18 2375
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24 Андрій Дунець
29.09.2023 18:01 1691
Прямі трансляції

Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО

Яка розв'язка!
Сьогодні 22:28 Андрій Дунець 210 0
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО
#Алдервейрелд, #Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тобі Алдервейрелд змарнував чудову можливість врятувати Антверпен від поразки в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем.

На 96-й хвилині за рахунку 2:3 на користь гірників суддя призначив пенальті у ворота української команди за гру рукою Тараса Степаненка.

Вердикт арбітра взявся реалізовувати капітан чемпіонів Бельгії, але навіть не влучив у площину воріт. Відразу після цього пролунав фінальний свисток.

Відео

Перед цим, на 76-й хвилині, Шахтар забив переможний гол після жахливої помилки воротаря.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2389
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було 5031
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця 5087
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 3454
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 5160
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 4103
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16376
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15627 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12864
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33892
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89634 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324229 9