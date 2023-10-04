Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО

Яка розв'язка!

Джерело - Чемпіон.

Тобі Алдервейрелд змарнував чудову можливість врятувати Антверпен від поразки в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем.

На 96-й хвилині за рахунку 2:3 на користь гірників суддя призначив пенальті у ворота української команди за гру рукою Тараса Степаненка.

Вердикт арбітра взявся реалізовувати капітан чемпіонів Бельгії, але навіть не влучив у площину воріт. Відразу після цього пролунав фінальний свисток.

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Перед цим, на 76-й хвилині, Шахтар забив переможний гол після жахливої помилки воротаря.

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