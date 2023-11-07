Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада, у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з футболу донецький Шахтар несподівано переміг Барселону.
Ліга чемпіонів
Груповий етап, група Н
4 тур, 7 листопада
Гол: 1:0 - 40 Сікан
Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко Степаненко (Назарина 73), Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед 90+8), Сікан (Келсі 62)
Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде), Гюндоган, Ромеу (Педрі 59), Гаві (Лопес 81), Рафінья (Ямал 59), Левандовський, Торрес (Фелікс 59)
Попередження: Невертон 90+7 - Араухо 45+2
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