﻿Антверпен - Шахтар 2:3: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі другого туру Ліги чемпіонів в гостях обіграв Антверпен.
Ліга чемпіонів 2023/24
Група Н, 2 тур
04 жовтня
Голи: 1:0 - 3 Муя, 2:0 - 33 Баліквіша, 2:1 - 48 Сікан, 2:2 - 71 Ракицький, 2:3 - 76 Сікан
Попередження: Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракіцький (66), Сікан (82)
Антверпен: Бюте, Вейндал (Іленіхена, 83), Кулібалі, Алдервейрелд, Батає, Кейта (Юсуф, 83), Вермеєрен, Еккеленкамп (Валенсія, 74), Баліквіша, Янссен, Муя (ван ден Бош, 87)
Шахтар: Різник, Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськів, Сікан (Швед, 87)
Нагадаємо, у 1 турі Шахтар поступився Порту.