Пушич: Бондаренко буде у складі на Антверпен

Півзахисника Шахтаря Артем Бондаренко буде готовий до матчу 5-го туру Ліги чемпіонів з Антверпеном.

Про це розповів головний тренер "гірників" Марино Пушич.

"Йому потрібно було дуже довго відновлюватися. Він вже краще почувається та тренується. Завтра Бондаренко буде у складі нашої команди, але рішення щодо його участі в матчі будемо приймати спонтанно. Йому вже краще і я дуже радий тому, що він почувається краще", – сказав Пушич.