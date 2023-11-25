Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен зіграють у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 28 листопада на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Матч у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO. Детальніше про трансляцію - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу в цій новині, починаючи з 19:30.

Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;

"гірників" - українці поступалися - 2:0; Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.

Турнірна таблиця групи H