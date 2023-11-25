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Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція

Сьогодні 10:32 147 0
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен зіграють у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 28 листопада на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Матч у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO. Детальніше про трансляцію - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу в цій новині, починаючи з 19:30.

  • Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;
  • Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 4 3 0 1 8-2 9
2  Порту 4 3 0 1 9-3 9
3  Шахтар 4 2 0 2 6-7 6
4  Антверпен 4 0 0 4 3-14 0
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