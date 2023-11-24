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Шахтар - Полісся 0:0: огляд матчу

Матч завершився внічию
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Шахтар - Полісся 0:0: огляд матчу
#Полісся, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги зіграв внічию із Поліссям.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 24 листопада

Шахтар - Полісся 0:0

Попередження: Судаков, 34 – Шаповал, 10, Аріелсон, 80, Танковський, 82

Вилучення: Танковський, 90+2 (друге попередження).

Шахтар: Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолеішвілі, 11) – Степаненко – Невертон (Кащук, 77), Судаков, Криськів, Зубков – Сікан (Келсі, 73).

Полісся: Бойко – Шаповал (Смоляков, 46), Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковський, Крушинський (Кушніренко, 64) – Макуана (Шастал, 46), Грицук (Аріелсон, 78), Козак – Будківський (Огіря, 88).

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