Шахтар - Полісся 0:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги зіграв внічию із Поліссям.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 24 листопада
Попередження: Судаков, 34 – Шаповал, 10, Аріелсон, 80, Танковський, 82
Вилучення: Танковський, 90+2 (друге попередження).
Шахтар: Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолеішвілі, 11) – Степаненко – Невертон (Кащук, 77), Судаков, Криськів, Зубков – Сікан (Келсі, 73).
Полісся: Бойко – Шаповал (Смоляков, 46), Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковський, Крушинський (Кушніренко, 64) – Макуана (Шастал, 46), Грицук (Аріелсон, 78), Козак – Будківський (Огіря, 88).
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