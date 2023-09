УЄФА допустить російські команди U-17 до змагань

УЄФА послабить бан на російські команди у своїх змаганнях.

Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.

Команди U-17 зможуть брати участь у змаганнях через 18 місяців війни.

Пом'якшуючи заборону, УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію російської федерації проти України. Водночас повідомляється, що заборона на участь іншим командам залишається чинною до завершення "конфлікту".

Таке рішення мотивується тим, що "дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей".

