Неймар планує повернутися у Сантос

Джерело - football.ua.
Нападник саудівського Аль-Хілаля Неймар може повернутися до бразильського Сантоса.
Про це повідомляє sport.es.
Бразилець має намір повернутися до Сантоса наприкінці наступного сезону, щоб як слід підготуватися до участі у наступному чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році в Мексиці, Канаді та США.
Актуально: Неймар попросив керівників Аль-Хілаля звільнити головного тренера
Sport.es наводить слова бразильського журналіста Адеміра Квінтіно, який сказав:
"Під час розмов з друзями Неймара я отримав інформацію про те, що вони підписали із саудівцями не чотирирічний контракт, а річний, що дозволяє йому повернутися до Сантосу перед чемпіонатом світу, як це зробив Робіньо у 2010 році.
У Неймара дуже сильне бажання повернутися до Сантосу", — підсумував Квінтіно.
За Аль-Хілаль бразилець встиг зіграти три матчі, відзначившись двома гольовими передачами.
Нагадаємо, Неймар став рекордсменом по голах за збірну Бразилії.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!