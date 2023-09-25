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Неймар планує повернутися у Сантос

Неймар може змінити клуб
Сьогодні 20:25 236 0
Неймар планує повернутися у Сантос
Фото - Getty Images
#Неймар, #Сантос

Джерело - football.ua.

Нападник саудівського Аль-Хілаля Неймар може повернутися до бразильського Сантоса.

Про це повідомляє sport.es.

Бразилець має намір повернутися до Сантоса наприкінці наступного сезону, щоб як слід підготуватися до участі у наступному чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році в Мексиці, Канаді та США.

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Sport.es наводить слова бразильського журналіста Адеміра Квінтіно, який сказав: 

"Під час розмов з друзями Неймара я отримав інформацію про те, що вони підписали із саудівцями не чотирирічний контракт, а річний, що дозволяє йому повернутися до Сантосу перед чемпіонатом світу, як це зробив Робіньо у 2010 році.

У Неймара дуже сильне бажання повернутися до Сантосу", — підсумував Квінтіно.

За Аль-Хілаль бразилець встиг зіграти три матчі, відзначившись двома гольовими передачами.

Нагадаємо, Неймар став рекордсменом по голах за збірну Бразилії.

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