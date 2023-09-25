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Неймар попросив керівників Аль-Хілаля звільнити головного тренера

Бразилець посварився з тренером після матчу азійської Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:18 226 0
Неймар попросив керівників Аль-Хілаля звільнити головного тренера
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #Жорже Жезуш

Джерело - Sport.es.

У нападника Аль-Хілаля Неймара конфлікт з головним тренером команди Жорже Жезушем.

Про це повідомляє Sport.es.

Бразилець посварився з тренером після матчу азійської Ліги чемпіонів проти Навбахора (1:1).

Після матчу Жезуш дорікнув Неймару за неналежне ставлення до роботи

Бразилець різко відповів тренеру, а потім попросив керівників клубу звільнити його.

Нагадаємо, Неймар став рекордсменом по голах за збірну Бразилії.

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