Неймар попросив керівників Аль-Хілаля звільнити головного тренера

Бразилець посварився з тренером після матчу азійської Ліги чемпіонів

У нападника Аль-Хілаля Неймара конфлікт з головним тренером команди Жорже Жезушем.

Про це повідомляє Sport.es.

Бразилець посварився з тренером після матчу азійської Ліги чемпіонів проти Навбахора (1:1).

Після матчу Жезуш дорікнув Неймару за неналежне ставлення до роботи

Бразилець різко відповів тренеру, а потім попросив керівників клубу звільнити його.

Нагадаємо, Неймар став рекордсменом по голах за збірну Бразилії.

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