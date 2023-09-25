Неймар попросив керівників Аль-Хілаля звільнити головного тренера

Джерело - Sport.es.
У нападника Аль-Хілаля Неймара конфлікт з головним тренером команди Жорже Жезушем.
Про це повідомляє Sport.es.
Бразилець посварився з тренером після матчу азійської Ліги чемпіонів проти Навбахора (1:1).
Після матчу Жезуш дорікнув Неймару за неналежне ставлення до роботи
Бразилець різко відповів тренеру, а потім попросив керівників клубу звільнити його.
Нагадаємо, Неймар став рекордсменом по голах за збірну Бразилії.
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