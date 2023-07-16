Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Стежимо за контрольними матчами команд української Першої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.
Базова дата матчів 1-го туру української Першої ліги-2023/24 - 28 липня.
Календар і результати контрольних матчів клубів Першої ліги (оновлюється):
17 червня (субота)
- Лівий берег - Полісся (Ставки) 3:0
21 червня (середа)
- Агробізнес - Агрон (Тернопільська область) 0:0
23 червня (п'ятниця)
- Нива (Бузова) - ФК Сокіл 1:0
24 червня (субота)
- Гірник-Спорт - Дружба (Очеретувате) 2:1
- Агробізнес - Поділля 2:1
- Лівий Берег - Нива (Бузова) 0:0
26 червня (понеділок)
- Епіцентр - Поділля 2:1
- Нива (Бузова) - Колос 0:1
28 червня (середа)
- Вікторія - Оболонь 0:2
- Кремінь - Кривбас 1:3
- Прикарпаття - Нива (Тернопіль) 0:1
- Агробізнес - Карпати 1:1
- Гірник-Спорт - Зірка 2:1
1 липня (субота)
- Поділля - Рух 1:2
- Агробізнес - Нива (Тернопіль) 1:3
- Гірник-Спорт - Інгулець 0:6
- Металіст - Хуст 1:2
- Вікторія - СК Полтава 2:0
- Діназ - Оболонь 0:2
- Лівий Берег - Чайка 4:0
2 липня (неділя)
3 липня (понеділок)
- ФСК Маріуполь - Олександрія 0:1
- Вікторія - Нива (Бузова) 2:0
5 липня (середа)
6 липня (четвер)
- Хуст - Карпати 2:4
- Вікторія - ФСК Маріуполь 2:3
7 липня (п'ятниця)
8 липня (субота)
9 липня (неділя)
- Карпати - Кривбас 1:0
- Хуст - Минай 1:3
- Металіст - СК Дніпро-1 0:1
- Діназ - Колос 0:2
- ФСК Маріуполь - Кудрівка 3:2
10 липня (понеділок)
11 липня (вівторок)
- Металіст - Карпати 1:3
- Поділля - Колос U-19 4:0
12 липня (середа)
14 липня (п'ятниця)
- Нива (Тернопіль) - Верес 0:0
- Карпати - Вільхівці 2:0
15 липня (субота)
- Агробізнес - Металіст 1925 0:1
- Хуст - Металург 1:4
- Інгулець - Чорноморець 4:3
- СК Полтава - Тростянець 0:1
- Буковина - Поділля 0:3
- Кремінь - Гірник-Спорт 1:0
16 липня (неділя)
- Металіст - Севлюш (Виноградів) 2:3
- Епіцентр - Рух 0:0
- Прикарпаття - Рух 1:3
- Кремінь - Олександрія 1:2
17 липня (понеділок)
- Карпати - Верес
- СК Полтава - Олександрія
18 липня (вівторок)
- Агробізнес - Нива (Вінниця)
19 липня (середа)
- Нива (Бузова) - Оболонь
20 липня (четвер)
- Прикарпаття - Металург
21 липня (п'ятниця)
- Металіст - Минай
- Епіцентр - Нива (Вінниця)
- Агробізнес - Рух
- Гірник-Спорт - Кремінь-2
22 липня (субота)
- Кремінь - Колос