Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Першої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Першої ліги-2023/24 - 28 липня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Першої ліги (оновлюється):

17 червня (субота)

Лівий берег - Полісся (Ставки) 3:0

21 червня (середа)

Агробізнес - Агрон (Тернопільська область) 0:0

23 червня (п'ятниця)

Нива (Бузова) - ФК Сокіл 1:0

24 червня (субота)

Гірник-Спорт - Дружба (Очеретувате) 2:1

Агробізнес - Поділля 2:1

Лівий Берег - Нива (Бузова) 0:0

26 червня (понеділок)

Епіцентр - Поділля 2:1

Нива (Бузова) - Колос 0:1

28 червня (середа)

Вікторія - Оболонь 0:2

Кремінь - Кривбас 1:3

Прикарпаття - Нива (Тернопіль) 0:1

Агробізнес - Карпати 1:1

Гірник-Спорт - Зірка 2:1

1 липня (субота)

Поділля - Рух 1:2

Агробізнес - Нива (Тернопіль) 1:3

Гірник-Спорт - Інгулець 0:6

Металіст - Хуст 1:2

Вікторія - СК Полтава 2:0

Діназ - Оболонь 0:2

Лівий Берег - Чайка 4:0

2 липня (неділя)

Металіст - Минай 1:1

Хуст - СК Дніпро-1 1:4

СК Полтава - Ворскла 2:3

3 липня (понеділок)

ФСК Маріуполь - Олександрія 0:1

Вікторія - Нива (Бузова) 2:0

5 липня (середа)

Прикарпаття - Буковина 0:0

Інгулець - СК Полтава 3:1

Поділля - Епіцентр 0:3

6 липня (четвер)

Хуст - Карпати 2:4

Вікторія - ФСК Маріуполь 2:3

7 липня (п'ятниця)

Агробізнес - Епіцентр

Металург - Рух

Нива (Бузова) - Нива (Вінниця)

Нива (Тернопіль) - Рух

8 липня (субота)

Карпати - Кривбас

Інгулець - Кремінь

Поділля - Нива (Вінниця)

9 липня (неділя)

Хуст - Минай

Металіст - СК Дніпро-1

Діназ - Колос

10 липня (понеділок)

Гірник-Спорт - Олександрія

Чернігів - Колос

Нива (Бузова) - Звягель

11 липня (вівторок)

Металіст - Карпати

Поділля - Колос U-19

12 липня (середа)

Хуст - Кривбас

Епіцентр - Нива (Вінниця)

Прикарпаття - Скала 1911

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

Нива (Тернопіль) - Верес

Поділля - Буковина

Карпати - Вільхівці

15 липня (субота)

Агробізнес - Металіст 1925

Хуст - Металург

Інгулець - Чорноморець

СК Полтава - Тростянець

Буковина - Поділля

16 липня (неділя)

Металіст - Севлюш (Виноградів)

17 липня (понеділок)

Карпати - Верес

18 липня (вівторок)

Агробізнес - Нива (Вінниця)

19 липня (середа)

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)