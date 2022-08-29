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Кейн піднявся на 3 місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ

Сьогодні 10:53 72 0
Нападник Тоттенгема продовжує боротися за звання найкращого бомбардира АПЛ
Кейн піднявся на 3 місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн відзначився дублем у ворота Ноттінгем Форест в матчі четвертого туру АПЛ (2:0).

Про це повідомляє CBS Sports.

Завдяки цьому 29-річний форвард вийшов на третє місце в списку найкращих форвардів АПЛ, маючи на своєму рахунку 187 голів.

Така ж кількість м'ячів у колишнього нападника Манчестер Юнайтед та Ньюкасла Енді Коула.

На другому місті ще один колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні - 208 голів, на першому - колишній форвард Ньюкасла Алан Ширер - 260 голів.

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