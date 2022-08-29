Кейн піднявся на 3 місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн відзначився дублем у ворота Ноттінгем Форест в матчі четвертого туру АПЛ (2:0).
Про це повідомляє CBS Sports.
Завдяки цьому 29-річний форвард вийшов на третє місце в списку найкращих форвардів АПЛ, маючи на своєму рахунку 187 голів.
Така ж кількість м'ячів у колишнього нападника Манчестер Юнайтед та Ньюкасла Енді Коула.
На другому місті ще один колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні - 208 голів, на першому - колишній форвард Ньюкасла Алан Ширер - 260 голів.
1. Alan Shearer - 260— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 28, 2022
2. Wayne Rooney - 208
3. Harry Kane - 187
T-3. Andy Cole - 187
Harry Kane moves into a tie for third place with Andy Cole for most Premier League goals in history. 💪 pic.twitter.com/MASfzQhjre