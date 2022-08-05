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АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 08:39 1091 0
Зіграно сім матчів
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
#Олімпіакос, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

4 серпня відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

На острові Кіпр АЕК з рахунком 2:1 переміг Партизан. Нагадаємо, що переможець цієї пари у наступному раунді турніру зустрінеться зі СК Дніпро-1.

Ліга Європи
3-ій кваліфікаційний раунд
4 серпня, перші матчі

АЕК Ларнака - Партизан 2:1 (1:1)

Мальме - Дюделанж 3:0 (0:0)

Фенербахче - Словацко 3:0 (2:0)

Марібор - ХІК 0:2 (0:0)

Лінфілд - Цюрих 0:2 (0:1)

Олімпіакос - Слован 1:1 (0:0)

Шемрок Роверс - Шкупі 3:1 (2:0)

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