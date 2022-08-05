АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
4 серпня відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
На острові Кіпр АЕК з рахунком 2:1 переміг Партизан. Нагадаємо, що переможець цієї пари у наступному раунді турніру зустрінеться зі СК Дніпро-1.
Ліга Європи
3-ій кваліфікаційний раунд
4 серпня, перші матчі
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 (1:1)
Мальме - Дюделанж 3:0 (0:0)
Фенербахче - Словацко 3:0 (2:0)
Марібор - ХІК 0:2 (0:0)
Лінфілд - Цюрих 0:2 (0:1)
Олімпіакос - Слован 1:1 (0:0)
Шемрок Роверс - Шкупі 3:1 (2:0)