Кулібалі попросив у Террі дозволу взяти 26-й номер у Челсі

Кулібалі буде грати у Челсі під 26 номером

Джерело - Чемпіон.

Новачок Челсі захисник Каліду Кулібалі визначився з ігровим номером.

Про це розповів сам футболіст.

Кулібалі опублікував відео розмови з екскапітаном Челсі Джоном Террі. Він попросив дозволу взяти 26-й номер, під яким грав англієць і який ніхто не брав після його відходу. Той відповів, що не заперечує. Саме під цим номером 31-річний футболіст грав за Наполі.

Кулібалі виступав за неаполітанців з 2014 року. На його рахунку 317 матчів, а також 14 голів та 8 асистів.