Кулібалі попросив у Террі дозволу взяти 26-й номер у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Новачок Челсі захисник Каліду Кулібалі визначився з ігровим номером.
Про це розповів сам футболіст.
Кулібалі опублікував відео розмови з екскапітаном Челсі Джоном Террі. Він попросив дозволу взяти 26-й номер, під яким грав англієць і який ніхто не брав після його відходу. Той відповів, що не заперечує. Саме під цим номером 31-річний футболіст грав за Наполі.
Кулібалі виступав за неаполітанців з 2014 року. На його рахунку 317 матчів, а також 14 голів та 8 асистів.
📌 July 15th, 2022— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) August 1, 2022
Better call…@JohnTerry26 💙
Honored and Proud 🙏🏿#KK @ChelseaFC pic.twitter.com/uYeVA5y7PL