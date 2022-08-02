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Кулібалі попросив у Террі дозволу взяти 26-й номер у Челсі

Сьогодні 18:55 209 0
Кулібалі буде грати у Челсі під 26 номером
Кулібалі попросив у Террі дозволу взяти 26-й номер у Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Наполі, #Террі, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Каліду Кулібалі

Джерело - Чемпіон.

Новачок Челсі захисник Каліду Кулібалі визначився з ігровим номером.

Про це розповів сам футболіст.

Кулібалі опублікував відео розмови з екскапітаном Челсі Джоном Террі. Він попросив дозволу взяти 26-й номер, під яким грав англієць і який ніхто не брав після його відходу. Той відповів, що не заперечує. Саме під цим номером 31-річний футболіст грав за Наполі.

Кулібалі виступав за неаполітанців з 2014 року. На його рахунку 317 матчів, а також 14 голів та 8 асистів. 

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