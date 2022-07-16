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Кулібалі: Челсі хотів підписати мене ще в 2016 році

Сьогодні 15:13 182 0
Каліду Кулібалі прокоментував перехід у Челсі
Кулібалі: Челсі хотів підписати мене ще в 2016 році
#Челсі, #Каліду Кулібалі

Джерело - chelseafc.

Захисник національної збірної Сенегала Каліду Кулібалі оцінив свій перехід у Челсі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже радий бути тут, у Челсі. Це одна з найсильніших команд у світі, а я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Челсі хотів підписати мене ще в 2016 році, але тоді це не вийшло. Тепер, коли вони вийшли на мене, я погодився, бо вони справді хотіли, щоб я перейшов до них. Я поговорив зі своїми добрими друзями Менді та Жоржньйо, і вони полегшили мені вибір, тому я дуже радий бути сьогодні тут.

Сподіваюся, сезон буде справді добрим, і ми подаруємо вболівальникам багато приємних моментів", - сказав Кулібалі.

Раніше Челсі оголосив про перехід Кулібалі.

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