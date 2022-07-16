Кулібалі: Челсі хотів підписати мене ще в 2016 році

Захисник національної збірної Сенегала Каліду Кулібалі оцінив свій перехід у Челсі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже радий бути тут, у Челсі. Це одна з найсильніших команд у світі, а я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Челсі хотів підписати мене ще в 2016 році, але тоді це не вийшло. Тепер, коли вони вийшли на мене, я погодився, бо вони справді хотіли, щоб я перейшов до них. Я поговорив зі своїми добрими друзями Менді та Жоржньйо, і вони полегшили мені вибір, тому я дуже радий бути сьогодні тут.

Сподіваюся, сезон буде справді добрим, і ми подаруємо вболівальникам багато приємних моментів", - сказав Кулібалі.