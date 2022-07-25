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Еду: Трансфер Зінченка планувався ще 6 місяців тому

Сьогодні 10:57 59 0
Еду Гаспар прокоментував підписання Олександра Зінченка
Еду: Трансфер Зінченка планувався ще 6 місяців тому
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #трансф

Джерело - tribuna.com.

Арсенал заздалегідь планував трансфер українця Олександра Зінченка.

Про це розповів технічний директор лондонського клубу Еду.

"‎Ми дуже раді, що у нас є Зінченко, тому що він гравець, на якого ми дійсно були націлені. Це футболіст, який, на нашу думку, має характеристики та якості, що точно підвищать наш рівень складу.‎

‎Трансфер Зінченка планувався ще приблизно 6 місяців тому, щоб якнайкраще підсилити цю позицію таким чином, як Мікель [Артета] хоче будувати гру.‎

‎Мікель, звичайно, знає його більше, ніж будь-хто, тому що вони працювали разом, але вся зібрана інформація про Зінченка була топовою. Не тільки про його якості як футболіста, але і як особистості. Для нас важливо мати в складі такого гравця‎", - сказав Еду.

Раніше Зінченко дебютував за "канонірів" у товариському матчі з Челсі.

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