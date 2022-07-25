Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому

Джерело - tribuna.com.
Арсенал заздалегідь планував трансфер українця Олександра Зінченка.
Про це розповів технічний директор лондонського клубу Еду.
"Ми дуже раді, що у нас є Зінченко, тому що він гравець, на якого ми дійсно були націлені. Це футболіст, який, на нашу думку, має характеристики та якості, що точно підвищать наш рівень складу.
Трансфер Зінченка планувався ще приблизно 6 місяців тому, щоб якнайкраще підсилити цю позицію таким чином, як Мікель [Артета] хоче будувати гру.
Мікель, звичайно, знає його більше, ніж будь-хто, тому що вони працювали разом, але вся зібрана інформація про Зінченка була топовою. Не тільки про його якості як футболіста, але і як особистості. Для нас важливо мати в складі такого гравця", - сказав Еду.
Раніше Зінченко дебютував за "канонірів" у товариському матчі з Челсі.