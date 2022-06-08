Український фахівець Юрій Вернидуб, який перебуває у лавах ЗСУ, за згодою сторін розірвав контракт з Шерифом.

Про це заявив сам фахівець.

"Розрив контракту із Шерифом? Це було наше спільне рішення. Я сказав керівництву, що поки що не можу туди повернутися. Як туди зараз повертатись? Ніхто не чекатиме. Команду потрібно готувати до наступного сезону, матчів Ліги чемпіонів.

Я вважаю, що вчинив дуже правильно. Якщо зараз вдасться десь попрацювати, то краще я залишуся тут і працюватиму в Україні", - сказав Вернидуб.