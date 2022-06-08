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Шериф припинив співпрацю з Вернидубом

Сьогодні 13:27 322 0
Шериф припинив співпрацю з Вернидубом
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Шериф попрощався з Юрієм Вернидубом, який покинув посаду головного тренера команди.

Про це повдіомляє пресслужба молдавського клубу.

Припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.

"‎У зв’язку з обставинами й на прохання Юрія Вернидуба керівництво ФК Шериф і головний тренер припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. ‎Юрій Миколайович назавжди залишиться в історії клубу. ‎

‎Колектив ФК Шериф дякує тренеру за внесок у розвиток нашого клубу та бажає подальших успіхів у професійній кар’єрі", – йдеться в повідомленні.

За час роботи в Молдові Вернидуб вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів, де зміг обіграти"Реал та Шахтар, гарантувавши місце в плей-оф Ліги Європи. Також команда під його керівництвом виграла чемпіонат країни сезону 2021/22.

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