Збірна України U-19 зіграла внічию із Сербією в кваліфікації Євро-2022

Поєдинок завершився з рахунком 1:1

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України у другому турі елітного раунду кваліфікації Євро-2022 розписала мирову із Сербією.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Євро-2022 U-19 - Кваліфікація

04 червня

Україна U-19 - Сербія U-19 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Ілич, 1:1 - 22 Квасниця

У наступному матчі підопічні Володимира Єзерського зустрінуться зі збірною Нідерландів.

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Норвегію.

У разі потрапляння до фінального турніру, який триватиме з 18 червня до 1 липня у Словаччині, збірна України зіграє у групі В разом з Англією, Ізраїлем та Австрією.