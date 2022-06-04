Збірна України U-19 зіграла внічию із Сербією в кваліфікації Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Юнацька збірна України у другому турі елітного раунду кваліфікації Євро-2022 розписала мирову із Сербією.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Євро-2022 U-19 - Кваліфікація
04 червня
Україна U-19 - Сербія U-19 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 18 Ілич, 1:1 - 22 Квасниця
У наступному матчі підопічні Володимира Єзерського зустрінуться зі збірною Нідерландів.
Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Норвегію.
У разі потрапляння до фінального турніру, який триватиме з 18 червня до 1 липня у Словаччині, збірна України зіграє у групі В разом з Англією, Ізраїлем та Австрією.