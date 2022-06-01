Юнацька збірна України перемогла Норвегію у кваліфікації Євро-2022

Юнацька збірна України U-19 стартувала з перемоги в першому турі еліт-раунду відбору Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України у першому матчі елітного раунду кваліфікації Євро-2022 на виїзді перемогла Норвегію.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь українців.

Євро-2022 - Кваліфікація

01 червня

Норвегія U-19 — Україна U-19 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Ярмолюк, 1:1 - 69 Гулліксен, 1:2 - 75 Сапуга (пен), 1:3 - 87 Малиш, 2:3 - 90+3 Зафейріс

На 75-й хвилині Ярмолюк (У) не реалізував пенальті (воротар).

Норвегія (U-19): Рі, Бауер (Шельдеруп, 66), Емільсен, Хопланд, Вассберг (Енг, 66), Хансен-Ореєн, Зафейріс (к), Гулліксен (Левік, 75), Бобб (Фробеніус, 88), Фіабема, Джатта (Карлсбакк, 88).

Україна (U-19): Пузанков, Роман, Козік (к), Фаріна, Булеза, Волошин (Квасниця, 55), Сапуга, Яцик (Лосенко, 80), Микитишин (Попов, 67), Ярмолюк, Царенко (Малиш, 80).

Попереджені: Зафейріс (26), Хансен-Ореєн (73), Левік (86) — Волошин (26), Яцик (33), Царенко (45), Лосенко (90+1), Ярмолюк (90+2).

Як повідомляли раніше новини спорту, збірні України та Шотландії визначилися з комплектами форми на півфінал плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022.