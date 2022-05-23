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ПАОК та Ліон покарали штрафами за поведінку вболівальників під час єврокубкових матчів

Сьогодні 21:03 73 0
Клуби також втратять частину вболівальників на наступних єврокубкових матчах
ПАОК та Ліон покарали штрафами за поведінку вболівальників під час єврокубкових матчів
#Ліга конференцій, #Ліон, #ПАОК, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА оголосив рішення, щодо поведінки уболівальників під час матчу Ліги конференцій між ПАОК та Марселем, а також гри Ліон - Вест Гем в ЛЄ.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Було прийнято рішення закрити два сектори під час наступного домашнього єврокубкового матчу грецького клубу.

Також ПАОК оштрафовано на 70 тисяч євро за використання піротехніки, лазерних указок, скандування образливих та провокативних кричалок і блокування виходів зі стадіону їх фанатами.

Ліон покарали закриттям Північної та Південної трибун під час наступного єврокубкового матчу. 

Також клуб оштрафували на 20 тисяч євро за кидання предметів, використання піротехніки, образливі та провокативні кричалки, тисняву на трибунах та блокування проходів їх вболівальниками.

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