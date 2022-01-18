Мессі не включив Левандовського у трійку найкращих у голосуванні FIFA The Best

Джерело - isport.ua.
Нападник Баварії Роберт Левандовський став володарем призу найкращому футболісту 2021 року - The Best FIFA Awards-2021.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не включив Левандовського до списку трьох найкращих, проголосувавши за інших футболістів.
Голоси Мессі:
Неймар
Кіліан Мбаппе
Карім Бензема
А ось Левандовський поставив зіркового аргентинця на друге місце, а також віддав третє місце лідеру збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Голоси Левандовського:
Жоржиньйо
Ліонель Мессі
Кріштіану Роналду
Водночас Роналду на перше місце поставив Левандовського, а ось за Мессі він не голосував.
Голоси Роналду:
Роберт Левандовський
Нголо Канте
Жоржиньйо
Нагадаємо, Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року.