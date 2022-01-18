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Мессі не включив Левандовського у трійку найкращих у голосуванні FIFA The Best

Сьогодні 08:11 45 0
Стали відомі результати голосування
Мессі не включив Левандовського у трійку найкращих у голосуванні FIFA The Best
#ФІФА, #Баварія, #Жоржиньйо, #Роберт Левандовський, #Манчестер Сіті, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Кріштіану Роналду

Джерело - isport.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський став володарем призу найкращому футболісту 2021 року - The Best FIFA Awards-2021.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не включив Левандовського до списку трьох найкращих, проголосувавши за інших футболістів.

Голоси Мессі:

Неймар
Кіліан Мбаппе
Карім Бензема

А ось Левандовський поставив зіркового аргентинця на друге місце, а також віддав третє місце лідеру збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Голоси Левандовського:

Жоржиньйо
Ліонель Мессі
Кріштіану Роналду

Водночас Роналду на перше місце поставив Левандовського, а ось за Мессі він не голосував.

Голоси Роналду:

Роберт Левандовський
Нголо Канте
Жоржиньйо

Нагадаємо,  Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року.

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