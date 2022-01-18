Мессі не включив Левандовського у трійку найкращих у голосуванні FIFA The Best

Стали відомі результати голосування

Нападник Баварії Роберт Левандовський став володарем призу найкращому футболісту 2021 року - The Best FIFA Awards-2021.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не включив Левандовського до списку трьох найкращих, проголосувавши за інших футболістів.

Голоси Мессі:

Неймар

Кіліан Мбаппе

Карім Бензема

А ось Левандовський поставив зіркового аргентинця на друге місце, а також віддав третє місце лідеру збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Голоси Левандовського:

Жоржиньйо

Ліонель Мессі

Кріштіану Роналду

Водночас Роналду на перше місце поставив Левандовського, а ось за Мессі він не голосував.

Голоси Роналду:

Роберт Левандовський

Нголо Канте

Жоржиньйо

Нагадаємо, Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року.