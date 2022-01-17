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Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року за версією ФІФА

Сьогодні 22:20 104 0
Визначилася команда року за версією The Best
Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року за версією ФІФА
#ФІФА, #Алаба, #Леонардо Бонуччі, #Ерлінг Голанд, #Кевін Де Брейне, #Діаш, #Доннарумма, #Жоржиньйо, #Канте, #Роберт Левандовський, #Ліонель Мессі, #Кріштіану Роналду, #символічна збірна, #The Best-2021

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) у рамках церемонії вручення премій The Best представила збірну року.

Про це повідомляє ФІФА.

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ).

Захисники: Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Давід Алаба (Реал).

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Півзахисники: Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Нголо Канте, Жоржиньйо (обидва – Челсі).

Нападники: Роберт Левандовський (Баварія), Ліонель Мессі (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд).

Нагадаємо, Тухель виграв приз тренеру року.

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