Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року за версією ФІФА

Джерело - Чемпіон.
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) у рамках церемонії вручення премій The Best представила збірну року.
Про це повідомляє ФІФА.
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ).
Захисники: Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Давід Алаба (Реал).
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Півзахисники: Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Нголо Канте, Жоржиньйо (обидва – Челсі).
Нападники: Роберт Левандовський (Баварія), Ліонель Мессі (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд).
Нагадаємо, Тухель виграв приз тренеру року.