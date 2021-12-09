Алієва: Максимюк позичав гроші на казино в Алієва та духівника

Джерело - Fanday.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Роман Максимюк позичав гроші для гри в казино в Олександра Алієва та духівника.

Про це розповіла колишня дружина обох вищезгаданих гравців Тетяна сайту FanDay.

"Для мене цієї люди (Максимюка - ред) не існує. Він помер для мене тоді, коли продав свого сина. Що про нього говорити, якщо він позичав гроші в мого другого чоловіка та мого духівника. Мені навіть телефонував мій сповідник і розповідав, що Максимюк брав у нього чималу суму - 1 чи 2 тисячі доларів. Не знаю чи повернув, мені це не цікаво", - заявила Алієва.

Нагадаємо, Максимюк звинуватив свою першу дружину (Тетяну Алієву - ред) у зрадах із Олександром Алієвим після чого жінка звинуватила Максимюка в брехні. Також Максимюк розповів, що Алієв лупцював Тетяну та підтвердив, що всі свої гроші програв у казино.